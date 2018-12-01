خطة شاملة لإزالة المطبات وكشط الشوارع تمهيدا لرصفها ورفع كفاءتها بأسيوط

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة شاملة وحملات مكبرة لإزالة المطبات وتسوية وكشط الشوارع الرئيسية بالقرى والمراكز تمهيدا لرصفها وتطويرها ورفع كفاءتها بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة، مشيرًا إلى البدء الفعلي في أعمال كشط وتسوية طريق درنكة -الغنايم الغربي وإزالة المطبات باعتباره أحد الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة، إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط".



وقال المحافظ، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، إنه جار تطوير الطرق المؤدية إلى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وهي دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية، وجارِ رفع كفاءة الطريق وإعادة رصفها وتوسعتها لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم وتنشيط حركة السياحة الداخلية نظرا لما تمثله تلك الأماكن الهامة من قيمة تاريخية ودينية كبرى.



وأكد تذليل جميع العقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة تلك الطرق وتوسعتها بالتنسيق مع وحدة الرصف بالمحافظة، ووفقا لخطة زمنية تم الاتفاق عليها مع رؤساء المراكز والأحياء وبالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكباري في بعض الطرق التابعة لها.

