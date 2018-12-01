برلماني: كان يجب تجهيز البديل بعد إزالة ملاعب الخماسي بالمحافظات

قال النائب محمد زايد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه كان مع أن يتم تجهيز البديل بعد إزالة بعض ملاعب الخماسي على مستوى المحافظات حتى يكون هناك متنفس للشباب لكي يقوموا بتفريغ طاقاتهم في ممارسة الرياضة.



وأضاف زايد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يجب أن يتم تأخير هذا القرار لحين الانتهاء من استكمال الملاعب على مستوى المحافظات خلال شهر مارس المقبل، والتي يقوم باستكمال إنشائها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وإسنادها لهيئة التصنيع.



وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن أغلب مراكز الشباب والملاعب متوقفة عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب فرق العملة، إلا أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها سريعا.



وكان قد شنت وزارة الزراعة حملات موجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات.

