ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: كان يجب تجهيز البديل بعد إزالة ملاعب الخماسي بالمحافظات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:54 م
النائب محمد زايد
النائب محمد زايد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد زايد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إنه كان مع أن يتم تجهيز البديل بعد إزالة بعض ملاعب الخماسي على مستوى المحافظات حتى يكون هناك متنفس للشباب لكي يقوموا بتفريغ طاقاتهم في ممارسة الرياضة.

وأضاف زايد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يجب أن يتم تأخير هذا القرار لحين الانتهاء من استكمال الملاعب على مستوى المحافظات خلال شهر مارس المقبل، والتي يقوم باستكمال إنشائها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وإسنادها لهيئة التصنيع.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن أغلب مراكز الشباب والملاعب متوقفة عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب فرق العملة، إلا أنه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها سريعا.

وكان قد شنت وزارة الزراعة حملات موجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات.
loading...

ترشيحاتنا

السفير الياباني يشرح مزايا نظام التعليم المطبق في بلده

تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ رانيا يوسف

دون راحة .. الأهلي يتدرب بعد مباراة بتروجيت استعدادا لـ الجونة

رئيس الأرجنتين يذرف الدمع بحضور بن سلمان وقادة دول العشرين

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس

تحسن حالة أجايي وبرنامج بدني مكثف استعدادا لعودته إلى المباريات

مباريات الزمالك القادمة .. مواجهة مرتقبة أمام المصري وديربي الأهلي مؤجل

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

عبور أكبر حفار في العالم بقناة السويس الجديدة بطول 65 مترا

العرب يحتفلون باليوم الوطنى الإماراتى.. ومغردون: اللهم احفظ شعبها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة
محافظ القاهرة: أكثر من 10 مراكز طبية بكل حي لاستقبال حملة 100 مليون صحة
نائب رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي
الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟