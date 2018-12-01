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أخبار البلد

الصحفيين العرب يتضامن مع مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن تضامنه مع الصحفي الأمريكي الحر، مارك هيل، مراسل شبكة CNN الأمريكية، بعد أن ألقى خطابًا في الأمم المتحدة؛ دعا فيه العالم إلى مقاطعة إسرائيل.

ودعا الاتحاد، جميع المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التضامن مع "هيل" للضغط على شبكة CNN لإعادته إلى منصبه، حيث إن إقالته تمت نتيجة ما جاء في خطابه والتصريحات التي أدلى بها، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

كان مارك هيل، قال أيضًا في تصريحه بالأمم المتحدة، إن فلسطين حرة من النهر إلى البحر، وهو ما أدي إلى قيام شبكة CNN الأمريكية بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات.

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