شباب البرلمان تعقد أولى جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة.. اليوم

قال النائب عماد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ستعقد جلسات استماع حول تعديلات قانون الرياضة خلال اجتماع اليوم الأحد وغدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.





وأشار "حمودة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرّر أن يشارك فى جلسات الاستماع الهيئات الرياضية وممثلو الأندية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة.



