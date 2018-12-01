مقالات الكتاب في الصحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يكتب عن زيارة ولي عهد السعودية لقمة العشرين.. عماد الدين أديب يتحدث عن اللاعب المحلي

مكرم محمد أحمد: ولى العهد السعودى فى قمة العشرين

جلال عارف: بعد سنوات "اخطف واجرى".. هل يعود الاستثمار الخاص لدوره الوطنى؟

سليمان جودة: كارلوس.. ويوسف بطرس!

عماد الدين أديب: اللاعب المحلي العربي لا دور له فى الحل

وجدى زين الدين يكتب: لا مكان لفاسد

"الأهرام"

"أخبار اليوم"

"الوفد"



أكد الكاتب وجدي زين عدم تواجد مكان للفساد أو مرتكبى جرائم إهدار المال العام الذين مصوا دماء المصريين على فترات زمنية طويلة، مشيرًا إلى جهود الأجهزة الرقابية خلال الأسابيع والشهور الماضية التى كشفت عن وقائع فساد كبرى، لا تزال محل تحقيق، وإعمال القانون وسيادته هو الحَكَم بين الجميع كبيرًا كان أو صغيرًا، خفيرًا كان أم وزيرًا.

"الوطن"

تحدث عماد الدين أديب فى مقاله عن النزاعات والأزمات، سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، خاصة التى تقع على خمسة بقاع عربية "اليمن، العراق، سوريا، لبنان، غزة"، مؤكدًا أن الصراعات الخمسة، وفى الملفات جميعها، نحن نشهد دفع فاتورة الصراع الإيرانى مع حلفائه من ناحية، ضد الأمريكى وحلفائه فى الجانب الآخر، دون تواجد فعلى أو دور للأطراف المحلية أو العربية، مضيفًا: "باختصار، قرار اليوم والغد فى يد قوى غير عربية".

"المصرى اليوم"

استعرضت مقالات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، السبت، العديد من القضايا أهمها مشاركة ولى عهد السعودية فى قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.تحدث مكرم محمد أحمد فى مقاله عن مشاركة ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى أعمال قمة مجموعة العشرين، رغم التقديرات التى كانت تقول إن ولى العهد لن يحضر على أثر قضية خاشقجى، ولكن بن سلمان خالف كل التوقعات بعد إثبات أمريكا وروسيا عدم تواجد دليل على تورطه فى القضية، متوقعًا أن تكون الأولوية فى قمة بوينس أيريس لمناقشة قضية إنهاء الحرب اليمنية فى حضور ولى العهد السعودى التى يتوافق الجميع على إنهائها رغم مراوغة الحوثيين.قال جلال عارف إن هناك سباقا مع الزمن، مع الظروف التى تحمل فيها الشعب تكلفة الإصلاح وإزالة سنوات الفساد، ومازالت أجهزة الدولة تعمل لاستعادة الأموال المنهوبة والأراضى التى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، مضيفا أن الدولة الآن توفر مناخا مناسبا استثماريا واعدا، يعتمد على رجال الصناعة، وليس على السماسرة.تحدث سليمان جودة فى مقاله عن القضية التى طغت على مستوى شركات صناعة السيارات فى العالم، وهى القبض على اللبنانى "كارلوس غصن" فى اليابان، الذى كان يتربع على رأس تحالف يضم ثلاث شركات هى الأكبر فى تاريخ هذه الصناعة، بتهمة أخفاء دخلًا سنويًا بملايين الدولارات من حصيلة بيع وشراء أسهم كان يملكها، مؤكدا أن المعنى الأهم فى قصة غصن الذى يعود إلى أصل لبنانى، أن الضرائب لا تزال هى الدخل الأكبر فى خزائن الحكومات، وأن الإنفاق العام بدون تحصيلها يواجه مشكلة أساسية، ولكن بشرط أن تكون ضرائب عادلة، وأن يشعر الناس بأثرها فى حياتهم، وبأن سدادها فيه مصلحة مباشرة لهم، وبأن كل خدمة عامة تقدمها الحكومة، يتحسن مستوى الأداء فيها يومًا بعد يوم بفعل عائد الضريبة، تمامًا كما فعل يوسف بطرس أيام وجوده فى الوزارة.