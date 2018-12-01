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حوادث

ضبط 876 مخالفة مرورية وتحصيل 34300 جنيه غرامات فورية فى حملات بالغربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:21 م
حملات مرورية - أرشيفية
حملات مرورية - أرشيفية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 876 مخالفة مرورية وتحصيل 34300 جنيه غرامات فورية فى حملات بشوارع قرى ومراكز وطنطا والسنطة والمحلة وزفتي وكفرالزيات.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية وحرر ( 22 ) سيارة دون لوحات ورخصة القيادة والتسيير و( 13) دراجة نارية مخالفة دون لوحات وتراخيص و( 207) مخالفات على نموذج 125 و ( 49) انتظارا خاطئا وتم التصالح فى ( 462) حالة مقابل تحصيل مبلغ ( 34300 جنيه) غرامات فورية.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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