رفض برلماني لإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية فى المحافظات..النواب يتقدمون ببيانات عاجلة..ولجنة الرياضة: قرار خاطئ..وكان يجب تأجيله لحين استكمال إنشاء مراكز شباب على مستوى الجمهورية

رياضة البرلمان عن إزالة الملاعب الخماسية: كان لابد من تأجيلها

نائب : لن يتم الاستفادة من هذه الاراضى فى الزراعة بعد إزالتها

برلماني : كان يجب تجهيز البديل بعد إزالة ملاعب الخماسي بالمحافظات



شن عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان هجوما شديدا على ما قامت به وزارة الزراعة من حملات موجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات، حيث أكدوا أنه كان من الممكن أن يتم تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من إقامة ملاعب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، خاصة وان مثل هذه الملاعب الخماسية تعتبر بمثابة متنفس لهؤلاء الشباب والذين لا يجيدون متنفسا لهم فى مراكز الشباب، وأشاروا إلى أن فلسفة إزالة هذه الملاعب ليس لها أى أساس ، خاصه وانه لن يتم الاستفادة من هذه الاراضى فى الزراعة، وبالتالى لن يستفيد منها أيضا الشباب فى ممارسة الرياضة.



فى البداية رفض النائب عماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ما قامت به وزارة الزراعة من حملات موجهة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بإزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات، على الرغم من أن ذلك يأتي في إطار تطبيق روح القانون.



وأشار حمودة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه كان من الممكن أن يتم تأجيل ذلك حتى يتم الانتهاء من إقامة ملاعب مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، خاصة وان مثل هذه الملاعب الخماسية تعتبر بمثابة متنفس لهؤلاء الشباب والذين لا يجدون متنفسا لهم فى مراكز الشباب.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أننا سننتظر توجيهات رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بشأن ماوصل من شكاوى من المواطنين حول إزالة الملاعب الخماسية على مستوى الجمهورية.



واتفق معه النائب عاصم مرشد ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان حيث اعتبر أنه قرارا خاطئا.



وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فلسفة إزالة ملاعب الخماسي من الأراضى الزراعية فى بعض المحافظات ليس لها أى أساس، خاصة وانه لن يتم الاستفادة من هذه الأراضي فى الزراعة ، وبالتالى لن يستفيد منها أيضا الشباب فى ممارسة الرياضة.



وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن مثل هذه الملاعب ستحل أزمة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ، والتى لاتستوعب كل الشباب على مستوى مصر ، مشيرا إلى أن إزالة هذه الملاعب ستكلف الدولة والمواطنين خسائر فادحة.



كما أوضح انه من المقرر ان نقوم بتحريك عدد من البيانات العاجلة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل بشأن إزالة بعض ملاعب الكرة الخماسية المُقامة فوق أراضٍ زراعية بمختلف المحافظات.



وقال النائب محمد زايد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه كان مع أن يتم تجهيز البديل بعد إزالة بعض ملاعب الخماسي على مستوى المحافظات حتى يكون هناك متنفس للشباب لكي يقوما بتفريغ طاقتهم في ممارسة الرياضة.



وأضاف زايد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يجب أن يتم تأخير هذا القرار لحين الانتهاء من استكمال الملاعب على مستوى المحافظات خلال شهر مارس المقبل، والتي يقوم باستكمال إنشاءها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى وإسنادها لهيئة التصنيع.



وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن أغلب مراكز الشباب والملاعب متوقفة عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب فرق العملة، إلا أنه يتم العمل على قدم وساق للإنتهاء منها سريعا.

