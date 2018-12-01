وزيرة السياحة: نقوم بدور فعال في عملية الإشراف الدقيقة لمواسم العمرة والحج

قالت وزيرة السياحة رانيا المشاط، إن الوزارة تقوم بدور فعال في عملية الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحهما، مضيفة: أنه يتم التنسيق حاليا لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر وذلك لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.





وتابعت المشاط في كلمتها بمؤتمر الأهرام الاقتصادي: "قمنا بفتح رحلات العمرة طوال العام حيث بدأت أولى الرحلات للعام 1440 هجرية في 15 نوفمبر الماضي، كما وضعنا ضوابط جديدة لموسم الحج، حيث خرج موسم عام 1439 هجرية بنجاح ودون أي مشكلات في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة التي تم إعادة تشكيلها وإعطائها صلاحيات تسمح بمرونة اتخاذ القرار، مع مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر".





وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة، والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عامًا وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحي الخاص الذي يمثل 98 % من القطاع، وقد تمت بنجاح .. منوهة بأنه تم إصدار قرار وزاري بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية التي تمت بنجاح يوم 31 أكتوبر 2018، وتم تحديد انتخابات الاتحاد يوم 15 يناير 2019.





وبالنسبة إلى تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع .. قالت المشاط : سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.





وكشفت وزيرة السياحة أن الوزارة قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة ببيت خبرة عالمي مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلامة والذي انتهى من فحص الفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، وسيتم تطبيقها في باقي المحافظات السياحية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشي وزارة السياحة.



