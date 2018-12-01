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أخبار العالم

رئيس الأرجنتين يذرف الدمع بحضور بن سلمان وقادة دول العشرين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
عرفة البنداري
اغرورقت عينا الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، بالدموع بعد مشاهدته فعالية ثقافية في مسروح كولون بالعاصمة الأرجنتينية، مساء الجمعة، والتي حضرها زعماء الدول المشاركة في القمة، وأكثر من 1000 شخصية مرموقة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان قادة دول مجموعة العشرين قد تركوا جانبا الخلافات بشأن التجارة العالمية والهجرة وتغير المناخ، التي تخيم على القمة للتعرف أكثر على بعض الجوانب الفنية والحرفية الأخرى للأرجنتين، البلد المضيف، حيث شاهدوا عرضا فنيا على مسرح كولون.

ووقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مصفقا بعد انتهاء الفعالية التي امتدت 35 دقيقة، وقدمها 84 راقصًا و75 موسيقيًا على "مسرح كولون" الشهير في بوينس آيرس.

والمسرحية التي أسرت الحضور، كانت في مجملها عن الأرجنتين وتراثها ومسيرتها وثرواتها الطبيعية ومكونات شعبها، وما تزخر به من تقدم حقيقي.

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