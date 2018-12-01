في إيطاليا.. أصحاب الـ 60 عامًا هم الشباب والـ 75 بداية العجز

زرعت إيطاليا الأمل في نفوس كل من اقترب من سن الـ 65، فبموجب قرارها الجديد كبار السن هم من تخطوا حاجز الـ 75 عامًا، أما ستينيات العمر وخمسيناتها فهو الشباب بعينه.



ففي المؤتمر الوطني الإيطالي لطب الشيخوخة، أقر العلماء والأطباء أن سن الـ 75 هو بداية سن الشيخوخة رسميًا.



وأوضح "نيكولاي مارتشيوني"، الأستاذ في جامعة فلورنس، ومدير قسم القلب والأوعية الدموية في مستشفى "كاريجي"، أن ما يتمتع به الأناس من صحة حاليًا يتفوق على أسلافنا، حسبما نشرت "Euro news".



وضرب "مارتشيوني" مثالا لتوضيح مقصده قائلًا إن سيدة تبلغ من العمر 65 عاما، تتمتع اليوم بالقوام البدني والقدرة الإدراكية لشخص يبلغ من العمر 40 – 45 عاما، مقارنة بـ 30 سنة مضت، ومن يبلغ من العمر 75 عاما، يوازي من كان عمره 55 عاما في عام 1980.



وأضاف أن الحد العمري ارتفع ليتكيف مع متوسط العمر في البلد، ووفقًا للدراسات الديموجرافية فإن متوسط العمر في ارتفع بحوالي 20 عاما تقريبا، مقارنة بالعقد الأول من القرن الماضي، كما أن جزءا كبيرا من السكان بين 69 و75 عاما، في صحة جيدة ولا يعانون من الأمراض، بسبب تأخر سن الوفاة وبفضل السيطرة على الأمراض.



فيما أكد "مارتشيوني": "الحقيقة واضحة أمام الجميع، فمن يبلغ من العمر 65 عاما اليوم لا يمكن اعتباره عجوزا".