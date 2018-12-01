حارس ميلان: يوفنتوس سيتوج بالكالتشيو في أبريل

قال بيبي رينا حارس مرمى ميلان، أن فريق يوفنتوس هو المرشح الوحيد للتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وقال رينا في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:" أن أسف لقول ذلك، لكن يوفنتوس هو المرشح للفوز بالدوري هذا الموسم، وبإمكانه حصد اللقب في إبريل إذا كان البيانكونيري في حالة جيدة".



وأضاف:" أتمنى أن نكون بين الأربعة الكبار في الدوري هذا الموسم، ونفوز ببعض الألقاب إذا تمكنا من ذلك".



يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.