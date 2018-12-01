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برلمانية: رفع المحاسبة الجمركية على السلع الترفيهية لإيجاد إيراد للأساسيات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رفع المحاسبة الجمركية على السلع الترفيهية جاء تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإيجاد إيراد للصرف على الاحتياجات الأساسية في الدولة.

وأضافت "فهمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، السبت، أن التجار لن يتمكنوا من رفع أسعار السلع الترفيهية بشكل كبير، حيث إنها ليست أساسية ورفع أسعارها بشكل كبير سيقلل من الطلب عليها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه سيتم إعلان قائمة بالسلع الترفيهية التي سيتم رفع المحاسبة الجمركية عليها، ومنها " أكل الحيوانات، وأنواع من الشيكولاته، والاكسسوارات، والميك اب".
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