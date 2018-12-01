فايز بركات: الجامعات التكنولوجية خطوة هامة لمواكبة التطور بمجال الصناعة

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أهميته فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهدا، وتغيير نظرة المجتمع الى التعليم الفني، والمساهمة في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، في ظل الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين يتناسبون مع التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة.



وأكد بركات فى بيان صحفى له على أهمية الجامعات التكنولوجية في مصر كمؤسسات تعليمية تستطيع أن تغيير نظرة أصحاب الأعمال الى خريجي التعليم الفني، بما يوفر المزيد من فرص العمل لهم، ويساعد في تنشيط الصناعة بالاعتماد على كوادر فنية مدربة، بالإضافة إلى أنها ستخلق مسارًا تعليميًا موازيا ومختلفا عن التعليم الجامعي التقليدي، في ظل الحرص على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التعليم الفني، حيث تمثل الجامعات التكنولوجيا والتطبيقية ثلثي عدد الجامعات في ألمانيا.



وطالب النائب بسرعة الانتهاء من إعداد البرامج والتجهيزات والمعامل الخاصة بهذه الجامعات والإجراءات الأساسية لاختبارات القبول ومستوى العاملين والمدرسين، مشيرا الى ضرورة الاعتماد على الجانب العملي بشكل أساسي مدعما بالجانب النظري، مع الحرص على أن تكون هذه الكليات بالجامعات القريبة من المناطق الصناعية، لتوفير الاحتكاك القوي للطلاب والتعليم العملي والتدريب عن قرب على الآلات والصناعات المختلفة، وأكد على ضرورة إنشاء نقابة التكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعة التكنولوجية بما يضمن حقوقهم.