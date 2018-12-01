ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

فايز بركات: الجامعات التكنولوجية خطوة هامة لمواكبة التطور بمجال الصناعة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:29 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد
أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أهميته فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهدا، وتغيير نظرة المجتمع الى التعليم الفني، والمساهمة في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، في ظل الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين يتناسبون مع التطور الذي تشهده مصر بمجال الصناعة.

وأكد بركات فى بيان صحفى له على أهمية الجامعات التكنولوجية في مصر كمؤسسات تعليمية تستطيع أن تغيير نظرة أصحاب الأعمال الى خريجي التعليم الفني، بما يوفر المزيد من فرص العمل لهم، ويساعد في تنشيط الصناعة بالاعتماد على كوادر فنية مدربة، بالإضافة إلى أنها ستخلق مسارًا تعليميًا موازيا ومختلفا عن التعليم الجامعي التقليدي، في ظل الحرص على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التعليم الفني، حيث تمثل الجامعات التكنولوجيا والتطبيقية ثلثي عدد الجامعات في ألمانيا.

وطالب النائب بسرعة الانتهاء من إعداد البرامج والتجهيزات والمعامل الخاصة بهذه الجامعات والإجراءات الأساسية لاختبارات القبول ومستوى العاملين والمدرسين، مشيرا الى ضرورة الاعتماد على الجانب العملي بشكل أساسي مدعما بالجانب النظري، مع الحرص على أن تكون هذه الكليات بالجامعات القريبة من المناطق الصناعية، لتوفير الاحتكاك القوي للطلاب والتعليم العملي والتدريب عن قرب على الآلات والصناعات المختلفة، وأكد على ضرورة إنشاء نقابة التكنولوجيين لاحتواء خريجي الجامعة التكنولوجية بما يضمن حقوقهم.
loading...

ترشيحاتنا

عامر حسين: مؤجلات الأهلي ستلعب في يناير

منحة زيتون: لم أتوقع نجاحي فى همام فى أمستردام.. فيديو

بن سلمان يغادر الأرجنتين إلى دولة عربية أخرى

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

سكاي تكشف الفائز بالكرة الذهبية

بسبب دموع الأم وأطفالها.. الشرطة تتراجع عن هدم منزل مخالف بالدقهلية

مزيب للبلغم ومهدئ للسعال كوب من هذا الخليط

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

وزيرة الصحة لمواطنة تشكو أسعار الأدوية: إحنا أحسن من اللي معندوش بلد.. فيديو

3 أسباب تمنع مصر من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أساقفة المجمع المقدس يترأسون صلوات تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

فيديو

صحة سوهاج: إقامة مجلس تنفيذي بالمحافظة لمتابعة 100 مليون صحة.. فيديو
استمرار الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي
الصحة: مد فترة فحص المرحلة الأولى من 100 مليون صحة حتى 30 ديسمبر
يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟