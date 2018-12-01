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رسول الإنسانية.. ندوة لمستقبل وطن بحضور دعاة وأئمة الأوقاف في أسوان ..صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:08 م
ندوة لمستقبل وطن
ندوة لمستقبل وطن بأسوان بعنوان "رسول الإنسانية"
ماجدة بدوى وعبد الرحمن سرحان
عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ندوة دينية، تحت عنوان "رسول الإنسانية"، في محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف أسوان تحت إشراف الشيخ محمود محمد قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وبحضور بعض القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والدينية والأئمة والدعاة.

وتحدث الشيخ محمود محمد قناوي، وكيل وزارة الأوقاف، حول الرسالة المحمدية المرسلة للناس كافة باللغتين العربية والإنجليزية، والحديث عن أخلاق الرسول الطيبة التي تدعو للخير والعطاء والمحبة.

ومن جانبه، تحدث أمين المجالس المحلية عن الحزب، عن دور حزب مستقبل وطن فى تقديم خدمة مجتمعية ومساندة مؤسسات الدولة فى تدعيم هذه الخدمات على رأسها التوعية والدعوة.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية حضر الحفل لفيف من أبناء أسوان المسلمين والمسيحيين والدعاة والأئمة وأعضاء هيئة المكتب.
رسول الإنسانية.. ندوة لمستقبل وطن بحضور دعاة وأئمة الأوقاف في أسوان ..صور
رسول الإنسانية.. ندوة لمستقبل وطن بحضور دعاة وأئمة الأوقاف في أسوان ..صور
رسول الإنسانية.. ندوة لمستقبل وطن بحضور دعاة وأئمة الأوقاف في أسوان ..صور
رسول الإنسانية.. ندوة لمستقبل وطن بحضور دعاة وأئمة الأوقاف في أسوان ..صور
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