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حوادث

النيابة تواصل التحقيقات مع الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق بالمقطم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:24 م
المجنى عليه
المجنى عليه
اسلام مقلد
تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، الاستماع إلى أقوال ضابط مباحث الأموال العامة المتورط في إطلاق النيران على سائق بسبب الخلاف حول ركن السيارة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف المتسبب فيها.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على اثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والاسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.

وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و٣ أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم.

فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة امنية مشددة.
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