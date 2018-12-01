ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تنشئ شبكة دفاع جوي واسعة النطاق داخل سوريا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:07 م
صدى البلد
قسم الخارجي
انتهت روسيا من إنشاء شبكة دفاع جوي واسعة النطاق، أمس الجمعة، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة"معاريف" الإسرائيلية عن معهد دراسات الحرب في واشنطن، أن موسكو ستصعب العمل على الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل داخل الأجواء السورية.

وأفادت الصحيفة، أن هذا التقرير نشر بعد يوم واحد من هجوم شنته إسرائيل على الأراضي السورية، ولم تعلق روسيا على ماحدث، في حين أنها علقت علاقتها مع إسرائيل منذ ذلك الوقت. ووفقا لمزاعم سوريا، أنه تم استهداف عدة مناطق في العاصمة بعد تحطم الطائرة الروسية قبل شهر ونصف، وبحسب التقرير، فإن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الجديد سيحد من حرية العمل الأمريكية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط .

في ضوء ذلك، بدأت تلك الشبكة مع بداية تورط روسيا في حرب سوريا في سبتمبر 2015، والتي نتج عنها سلسلة تغييرات شملت زراعة أنظمة دفاعية جوية منفصلة في أنحاء مدن مثل وطرطوس السورية، بالإضافة إلى نشر ما لا يقل عن ثلاث كتائب S-400 وكتيبة واحدة من طراز S-300 لتشكيل شبكة دفاع جوي متداخلة في الجزء الشمالي من سوريا، وتم دمج أنظمة مضادة للطائرات مع رادارات الجيش السوري لزيادة قدرات مراقبة المجال الجوي السوري.

وأظهر التقرير أن جيش الأسد يعاني من المعدات التي عفا عليها الزمن وعوامل التعرية ويبدو أن سوريا لم تعد تمتلك القدرة على الحرب، في ضوء ذلك ستستخدم روسيا في النهاية قدراتها التكنولوجية في حملتها لصد التحالف الأمريكي عن سوريا ، وربما حتى الحد من حرية المناورة الأمريكية بداخلها.

من الواضح أن روسيا على وشك الحصول على ميزة إستراتيجية طويلة المدى من خلال قدراتها الجديدة في سوريا ، ويجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو أن يأخذوا في الحسبان خطر التصعيد الخطير في الشرق الأوسط في حال حدوث أي مواجهة مع روسيا في أوروبا الشرقية، يجب أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد لتحييد عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي واستخدام طائرات خفية أكثر تكلفة.
loading...

ترشيحاتنا

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

علي جمعة: رسول الله أوصى بالإكثار من هذه الأعمال في وقت الفتن

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

السفير الياباني يشرح مزايا نظام التعليم المطبق في بلده

تحسن حالة أجايي وبرنامج بدني مكثف استعدادا لعودته إلى المباريات

تعرف على 10 حالات ترث فيها المرأة كل التركة

هذا ما يتناوله زعماء قمة العشرين في مأدبة الغداء والعشاء

مانشستر سيتي يحتفل بشهر ديسمبر على طريقة فيلم Home Alone

الأزهر يكشف عن 13 حالة ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ رانيا يوسف

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

طبيبة نفسية: إهانة الأطفال قد تدفعهم لارتكاب السرقة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة
محافظ القاهرة: أكثر من 10 مراكز طبية بكل حي لاستقبال حملة 100 مليون صحة
نائب رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي
الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟