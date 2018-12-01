روسيا تنشئ شبكة دفاع جوي واسعة النطاق داخل سوريا

انتهت روسيا من إنشاء شبكة دفاع جوي واسعة النطاق، أمس الجمعة، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة"معاريف" الإسرائيلية عن معهد دراسات الحرب في واشنطن، أن موسكو ستصعب العمل على الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل داخل الأجواء السورية.



وأفادت الصحيفة، أن هذا التقرير نشر بعد يوم واحد من هجوم شنته إسرائيل على الأراضي السورية، ولم تعلق روسيا على ماحدث، في حين أنها علقت علاقتها مع إسرائيل منذ ذلك الوقت. ووفقا لمزاعم سوريا، أنه تم استهداف عدة مناطق في العاصمة بعد تحطم الطائرة الروسية قبل شهر ونصف، وبحسب التقرير، فإن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الجديد سيحد من حرية العمل الأمريكية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط .



في ضوء ذلك، بدأت تلك الشبكة مع بداية تورط روسيا في حرب سوريا في سبتمبر 2015، والتي نتج عنها سلسلة تغييرات شملت زراعة أنظمة دفاعية جوية منفصلة في أنحاء مدن مثل وطرطوس السورية، بالإضافة إلى نشر ما لا يقل عن ثلاث كتائب S-400 وكتيبة واحدة من طراز S-300 لتشكيل شبكة دفاع جوي متداخلة في الجزء الشمالي من سوريا، وتم دمج أنظمة مضادة للطائرات مع رادارات الجيش السوري لزيادة قدرات مراقبة المجال الجوي السوري.



وأظهر التقرير أن جيش الأسد يعاني من المعدات التي عفا عليها الزمن وعوامل التعرية ويبدو أن سوريا لم تعد تمتلك القدرة على الحرب، في ضوء ذلك ستستخدم روسيا في النهاية قدراتها التكنولوجية في حملتها لصد التحالف الأمريكي عن سوريا ، وربما حتى الحد من حرية المناورة الأمريكية بداخلها.



من الواضح أن روسيا على وشك الحصول على ميزة إستراتيجية طويلة المدى من خلال قدراتها الجديدة في سوريا ، ويجب على الولايات المتحدة وحلف الناتو أن يأخذوا في الحسبان خطر التصعيد الخطير في الشرق الأوسط في حال حدوث أي مواجهة مع روسيا في أوروبا الشرقية، يجب أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد لتحييد عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي واستخدام طائرات خفية أكثر تكلفة.