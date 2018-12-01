تفاصيل مخطط إسرائيل لرفع منسوب بحيرة طبرية



وكانت إسرائيل أبلغت الجانب الأردني، مؤخرا، عدم قدرتها على زيادة امداداتها للأردن من المياه العذبة بسبب انخفاض مستوى بحيرة طبرية، وفي هذا الشأن قام وفد أردني بزيارة البحيرية للوقوف على مدى صحة الادعاءات الإسرائيلية.

وتخطط إسرائيل لعمل قناة توصل بين البحر الأحمر والبحر الميت عن طريق أنبوب مياه ضخم، وتستغل فارق الارتفاع بين منسوب البحر الأحمر والبحر الميت في توليد الطاقة الكهربائية، فيما ستتم إقامة محطات تحلية على شاطئ البحر لتحلية المياه وتقاسمها مع الأردن والسلطة الفلسطينية.

وتخطط إسرائيل لاستغلال المياه الناتجة من المشروع في تنمية منطقة العقبة، جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى استخدام المياه في تبريد مفاعل ديمونة بدلا من استخدام التبريد الهوائي عالي التكلفة.

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، السبت، أن إسرائيل تخطط لإقامة مشروع مياه، يهدف لتزويد بحيرة طبرية بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وهي كمية تكفي لرفع مستوى المياه فيها مترا واحدا سنويا.وبحسب الصحيفة، فإن هذا المشروع المزمع يأتي خلافا للمشروع القائم حاليا والذي كان ينقل المياه من بحيرة طبرية إلى جنوبي إسرائيل، حيث يعمل المشروع الجديد على ضخ المياه من مركز إسرائيل إلى البحيرة، لمواجهة أزمة النقص في المياه في منطقة الشمال، ومواصلة تزويد الأردن بالمياه من بحيرة طبرية.وأكدت أن شركة المياه "مكوروت" بدأت في وضع أنبوب ومنشآت ضخ تتيح تدفق المياه إلى البحيرة من منطقة الوسط ومن حوض المياه في سهل البطوف المقام قرب قرية كفر مندا، ويطلق عليه "حوض أشكول/ بيت نطوفه".وأوضحت أن المشروع سيتم بدء العمل به خلال سنتين، وأنه في أقصى إنتاجه سيضخ ما بين 100 إلى 120 مليون متر مكعب من المياه سنويا للبحيرة، أي ما يكفي لرفع مستوى المياه فيها بنحو متر واحد وستعمل منشآت تحلية المياه التي أقيمت على طول البحر المتوسط، وتلك التي ستقام، على تزويد المشروع بالمياه المطلوبة.وأشار التقرير إلى أن إسرائيل والأردن قد توصلتا إلى اتفاق حول إقامة منشأة لتحلية المياه في العقبة، بحيث تأخذ الأردن حاجتها منها، إضافة إلى الجانب الإسرائيلي في المنطقة وفي المقابل، تزيد إسرائيل من كمية المياه التي تقدمها للأردن من مياه بحيرة طبرية.