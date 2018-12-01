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رياضة

لجنة المسابقات تنتظر تقرير مباراة النجوم وبيراميدز لفرض العقوبات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
يسري غازي
تنتظر لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين، تقارير مباراة النجوم وبيراميدز في الدوري الممتاز لإصدار العقوبات اللازمة حيال المخالفين.

وتغلب فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن على نظيره "النجوم" بهدفين دون رد.

وقال عامر حسين فى تصريح لـ"صدى البلد" إن تقارير الحكام ومراقبي اللقاء وصلت إلى لجنة المسابقات في توقيت متأخر يوم الخميس الماضي، لافتا إلى أن الجبلاية في عطلة رسمية على مدار يومي الجمعة والسبت على أن يتم النظر في التقارير غدا الأحد تمهيدا لفحص مدى وقوع أحمد سامي مدرب النجوم في خطأ، نتج عنه إصابة البرازيلي كينو لاعب بيراميدز من عدمه.
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