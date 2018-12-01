مناقشة القضايا الدينية الشائكة وأكاذيب الجزيرة فى 90 دقيقة.. الليلة

يقدم الاعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية حلقة خاصة عن القضايا الدينية الشائكة والتى تصدرت المشهد على مدار الساعات الماضية بين علماء الأزهر والأوقاف من جانب والدكتور سعد الدين الهلالى من جانب آخر، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



كما يناقش الباز فى جزء آخر من حلقة اليوم قمة العشرين وما حدث فيها، ويرد على أكاذيب قناة الجزيرة حول ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بعدما روجت وادعت بعدم لقاء أى من زعماء قمة العشرين له.



ويعرض مجموعة من الفيديوهات للقاءات ولى العهد السعودى بزعماء العالم فى قمة العشرين وحرص عدد منهم على مصافحته.



ويستضيف الباز فى الفقرة الرئيسية للبرنامج ضيف الدكتور عبدالله مبروك النجار،عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي للحديث عن مفهوم الدولة الوطنية بالإسلام، و ملف تجديد الخطاب الديني، ومتي نستطيع أن نقول تم الانتهاء منه وتغيير المناهج الدراسية بالأزهر وتأليف كتب جديدة علي نحو ينشر الوسطية والتسامح وملف الأجتهاد غي تفسير النص وعلاقة الإخوان بالأفكار التكفيرية.