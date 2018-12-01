رئيس مركز تحديث الصناعة يفتتح النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب

وكشف وليد فرغل، صاحب إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة فى صناعة الأخشاب، أن المستهدف الرئيسي من المعرض تعميق المكون المحلي وفق خطة الحكومة المصرية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لـ" 2030".





وقال فرغل: "هناك اهتمام متنامٍ لدي مصر في تعزيز سبل التعاون مع أفريقيا، في الفترة القليلة المقبلة، وهو ما دفعنا لدعوة مشترين ومهتمين من دول غرب أفريقيا كـ" نيجيريا – كينيا – غانا – الجابون"، لتعزيز سبل دعم الصادرات المصرية في القطاع، في ظل تنامي رغبة عدد كبير من البلدان الأفريقية في استيراد الأثاث من مصر والتي بلغت وفق آخر تقرير مايقارب من 1.3 مليار دولار".

انطلقت صباح اليوم، السبت، فعاليات النسخة الرابعة للمعرض الدولي للأخشاب بأرض المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 24 دولة و175 شركة وأكثر من 110 عارضين، حيث شارك في الافتتاح الرسمي للمعرض وليد فرغل، والمهندس أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، وإيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، وأحمد حلمي، رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، ومحمد الصعيدي، المدير التنفيذي لفرع الإستراتيجي بالقاهرة.وأكد أن المعرض يساهم خلال فترة انعقاده في ربط كل أطراف الصناعة ببعض، بالإضافة إلى ربط منتجي الأخشاب بجميع مشتقاتها بمشترين أجانب من مختلف دول العالم، وأضاف: "تمت دعوة أكثر من 100 مشترٍ دولي من أصحاب القرار لديهم القدرة على توقيع صفقات تجارية على هامش فعاليات المعرض".من ناحية أخرى، قال محمد الصعيدي، المدير التنفيذي لفرع مصر وأفريقيا، إن نجاح المعرض في نسخته الرابعة يأتي نتاج تعاون مشترك مع مركز تحديث الصناعة والتصديري للأثاث وغرفة الأخشاب، بالإضافة إلى دور تحديث الصناعة في ترتيب لقاءات ثنائية بين أطراف صناعة الأخشاب على هامش المعرض.وأضاف الصعيدي أن المعرض يعد منصة التواصل المثالية التي تجمع‎ العارضين والمشترين العالميين والمحليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتابع: "المعرض يتيح الفرصة للمصنعين، والمقاولين، والتجار، والمشترين من مختلف البلدان مثل المغرب العربي والسودان، ولبنان، والأردن لتعزيز نمو صناعة الأخشاب في المنطقة، وجعلها قادرة على التنافس عالميا من خلال إبرام الصفقات التجارية الإقليمية والدولية".من ناحية أخرى، أعلن عدد من خبراء الأخشاب المشاركين بالمعرض، أن سوق الأخشاب المصرية واعد وقادر على استيعاب ما يقارب من 32 مليون دولار واردات سنوية خلال خمس سنوات، وفق تقرير جمعية الأخشاب اللينة الأمريكية "AMSO"، حيث أعلن تشارلز تريفور، استشاري بالجمعية، أن مصر أكبر سوق للأخشاب الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم مبيعات بلغت بنهاية 2017 حوالي 4.98 مليون دولار.وشدد تريفور على أن دراسة برنامج الأسواق الناشئة التي أجرتها جمعية منتجات الغابات الجنوبية SFPA، وجمعية منتجي الأخشاب الجنوب شرقيين SLMA، أظهرت إمكانيات قوية لنمو المنتجات الخشبية الأمريكية بمصر، مؤكدًا أن الجمعية عقدت خلال الفترة التي سبقت المعرض ندوتين بالقاهرة ودمياط وبحضور 120 مستوردا وتاجرا ومستخدمين نهائيين للأخشاب اللينة بمصر، بهدف توفير التدريب المخصص والمساعدة الفنية لتجارة الأخشاب بمصر.جدير بالذكر أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 5.939 مليار جنيه مصري عام 2017 بنسبة نمو 54% عن العام السابق، بينما حققت نسبة انخفاض 11% بالمقارنة بالدولار، حيث بلغت قيمة 332 مليون دولار، فيما انخفضت خلال 2017 عند القياس بالدولار، وهو الأدق في حساب نسبة نمو أو انخفاض الصادرات، وذلك نظرًا لانخفاض العملة المحلية، والسبب الرئيسي للانخفاض توجيه نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي للبيع بالسوق المحلية بدلًا من التصدير، وذلك لتراجع الواردات من الأثاث نتيجة لتطوير المنتج المحلي والسياسات الداخلية التي كان من شأنها تخفيض الورادات، بالإضافة إلى تراجع في استرداد قيمة مساندة الصادرات نظرًا للمعوقات التي تقف أمام المصدرين في الحصول على المساندة التي تقدمها الدولة لمصدري الأثاث.