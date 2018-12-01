ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
منذ ظهورها استحقت الفنانة سامية جمال لقب "فراشة السينما" نظرا لبراعتها في الرقص بطريقة مختلفة، فضلا عن براعتها فى التمثيل، ما جعلها محط إعجاب الكثير من الرجال.

واليوم فى ذكرى رحيلها نكشف بعض الأسرار في حياة سامية جمال، ولعل أهمها الرجال الذين أثروا في حياتها.

فريد الأطرش
يعد فريد الرجل الأول الذى أثر فى حياتها، بعدما التقت به بفرقة "بديعة مصابنى" التى كانت واحدة من أعضائها ووقعت فى حبه فور رؤيته للمرة الأولى، وشكلا معًا ثنائيا ناجحا فنيًا، وتطورت قصة حبهما وانتشرت فى الوسط الفنى، لكنه رفض الزواج منها.

رشدى أباظة
رشدي أباظة كان الزوج الثانى الذي ظهر في حياة سامية، ورغم تعدد زيجاته وعلاقاته، إلا أن سامية جمال كان لها وضع خاص عنده فأحبها بشكل كبير جدًا وتزوجها عام 1958 وانفصلا عام 1977.

شيبارد كينج
الزوج الأول لسامية جمال، الذى تزوجته فى الفترة من 1951 لـ 1953 وهو أمريكى الجنسية ثم انفصلت عنه.

الملك فاروق
قالت الكاتبة سهير حلمى فى كتابها "فاروق ظالمًا ومظلومًا": "كانت هناك علاقة قوية بين سامية جمال والملك فاروق باعتبارها واحدة من قائمة النساء التى أطلق عليها "نساء فاروق"، كما ذكرها الراحل "مصطفى أمين" فى كتابه "ليالى فاروق" مشيرًا إلى العلاقة غير المفهومة بينها وبين الملك الذى جعلها الراقصة الرسمية للقصر، رغم زعمه الدائم بكرهه لها، منوهًا بغرض الملك الراحل فى التقرب إليها ليحقق انتصارًا على فريد الأطرش".
loading...

ترشيحاتنا

جادو: تصاعد حدة التظاهرات قد يؤدي لإحداث انفلات أمني بباريس

مباريات الزمالك القادمة .. مواجهة مرتقبة أمام المصري وديربي الأهلي مؤجل

ترامب: علاقتي ببوتين جيدة ولقاء يجمعني به قريبا

افتتاح ملعب وحمام سباحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه بأبو قرقاص في المنيا

إسكان البرلمان: حالات لا ينطبق عليها التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو

الأزهر يكشف عن 13 حالة ترث فيها المرأة نصيبا أكبر من الرجل

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس

الزمالك يطالب بتغيير ملعب لقاء المصري

تعرف على الموقف النهائي لاتحاد الكرة من استضافة أمم إفريقيا 2019

تعرف على ماركة فستان بريانكا شوبرا في حفل زفافها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

وزيرا التربية والتعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور.. صور

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party .. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

فيديو

برلماني يعرض مقترحا للقضاء على القنوات غير المرخصة
الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي
مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو
سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو
محافظ بني سويف يتفقد حملة 100 مليون صحة بشرق النيل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟