في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

منذ ظهورها استحقت الفنانة سامية جمال لقب "فراشة السينما" نظرا لبراعتها في الرقص بطريقة مختلفة، فضلا عن براعتها فى التمثيل، ما جعلها محط إعجاب الكثير من الرجال.



واليوم فى ذكرى رحيلها نكشف بعض الأسرار في حياة سامية جمال، ولعل أهمها الرجال الذين أثروا في حياتها.



فريد الأطرش

يعد فريد الرجل الأول الذى أثر فى حياتها، بعدما التقت به بفرقة "بديعة مصابنى" التى كانت واحدة من أعضائها ووقعت فى حبه فور رؤيته للمرة الأولى، وشكلا معًا ثنائيا ناجحا فنيًا، وتطورت قصة حبهما وانتشرت فى الوسط الفنى، لكنه رفض الزواج منها.



رشدى أباظة

رشدي أباظة كان الزوج الثانى الذي ظهر في حياة سامية، ورغم تعدد زيجاته وعلاقاته، إلا أن سامية جمال كان لها وضع خاص عنده فأحبها بشكل كبير جدًا وتزوجها عام 1958 وانفصلا عام 1977.



شيبارد كينج

الزوج الأول لسامية جمال، الذى تزوجته فى الفترة من 1951 لـ 1953 وهو أمريكى الجنسية ثم انفصلت عنه.



الملك فاروق

قالت الكاتبة سهير حلمى فى كتابها "فاروق ظالمًا ومظلومًا": "كانت هناك علاقة قوية بين سامية جمال والملك فاروق باعتبارها واحدة من قائمة النساء التى أطلق عليها "نساء فاروق"، كما ذكرها الراحل "مصطفى أمين" فى كتابه "ليالى فاروق" مشيرًا إلى العلاقة غير المفهومة بينها وبين الملك الذى جعلها الراقصة الرسمية للقصر، رغم زعمه الدائم بكرهه لها، منوهًا بغرض الملك الراحل فى التقرب إليها ليحقق انتصارًا على فريد الأطرش".