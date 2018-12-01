ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.



وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصلت 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 144289.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 37835 طنا.



كما غادر الميناء قطارين لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2612 طن قمح، في حين غادر 89 سيارة نقل محملة بـ 4961 طن قمح.



هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1300 طن فوسفات و24065 طن ملح و850 طن نترات أمونيوم و500 طن يوريا و107 اطنان رمل.