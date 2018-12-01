هكذا قضى جورج بوش سنواته الأخيرة

رحل الرئيس الأمريكي الـ 40 "جورج بوش" الأب، بعد فصول طويلة دامت لـ 94 عامًا، بدايًة من مشاركته في الحرب العالمية الثانية مرورًا بتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات، إلى أن التزم منزله إلا من المناسبات والزيارات الخارجية.



رحلة طويلة فَضل أن يكون الفصل الأخيرة من حياته، يتخذ شكل الهدوء، فبمجرد انتهاء ولايته كان بوش مقتنعًا بالبقاء على الهامش، باستثناء الخطاب العرضي والمظهر والزيارات الخارجية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فبعد نهاية مدته الرئاسية اتجه لدعم كلينتون، في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وزار الشرق الأوسط، فكان يحظى باحترام كبير نظرًا لدفاعه عن الكويت.



وعاد إلى الصين، حيث تم الترحيب به كـ "صديق قديم" من أيامه كسفير للولايات المتحدة هناك، بعد ذلك تعاون مع كلينتون لجمع عشرات الملايين من الدولارات لضحايا تسونامي في عام 2004 في المحيط الهندي وإعصار كاترينا، والتي أغرقت نيو أورليانز وساحل الخليج في عام 2005.



وانتعشت شعبية بوش مع نمو سمعته كزعيم لائق وجيد النية بعد تقاعده من الرئاسة، فقد وجد فيه الزعماء والمشاهير أنه خطيب غير مثير للخراب أو رؤية حالمة، وإنما كان إنسانا في المقام الأول.



