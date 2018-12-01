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محافظات

وزير القوى العاملة: الهدف من ملتقيات التوظيف القضاء على شبح البطالة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتشغيل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم ملتقيات التوظيف القضاء على شبح البطالة، وخفض نسبتها بين الشباب خلال المرحلة القادمة، وإتاحة فرص عمل حقيقية لهم بالقطاع الخاص. 

وأضاف "سعفان"، خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح ملتقى التوظيف والمنعقد بدوار العاشر من رمضان اليوم، السبت، أنه تم إعداد مشروع قانون عمل جديد بالتوافق مع رجال الأعمال وممثلي العمال لتهيئة مناخ عمل مستقر بين الطرفين لزيادة الإنتاجية وتحسين الدخل ورفع الناتج القومي لمصر.

وطالب الوزير، القائمين على تنظيم الملتقى، بتخصيص فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع ظروفهم؛ باعتبارهم جزءًا أصيلًا وشريكًا رئيسيًا في بناء وتنمية المجتمع.

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