تعليم الإسكندرية تنظم عرض ليلة محمدية على مسرح كنيسة سانت كاترين.. صور

شهدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، السبت، احتفال إدارة الجمرك التعليمية بالمولد النبوي الشريف على مسرح كنيسة سانت كاترين في سابقة تُعد الأولى من نوعها احتفالا بالمولد النبوي الشريف.



جاء ذلك بحضور النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن المنطقة الشمالية همت أبو كيلة، مدير عام غرب، وعبد العاطي التمساح، مدير عام إدارة الجمرك.



وأكدت "عبد الظاهر" أن المسلم والمسيحي يمثلان جسد وروح الوطن ويجب أن نقتدي برسولنا الكريم ونتحلى بأخلاقه فقد أوصانا بالأقباط خيرا، مشيدة بما وصفته الاستقبال والتنظيم الرائع من الكنيسة وإدارة الجمرك.



وأكد الأب وليم لبيب، أن الله أرسل الأنبياء والرسل وأول ما نزل على الرسول كلمة "اقرأ" وأن رسول الله قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فيجب أن نسير على نهجه ونتقبل الآخر وأن المسلم والمسيحي هما نسيج الوطن يتخلل بعضه بعضا.



بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطني ودقيقة حدادا على أرواح الشهداء وقرآن كريم وفقرات فنية وأغنيات دينية "لأجل النبي، الرضا والنور، القلب يعشق كل جميل، رقت عيناي شوقا، برضاك يا خالقي، مولاي صل، عليك سلام الله"، من إعداد الخدمات التربوية بالإدارة وتوجيه التربية الموسيقية واختتمت الفقرات بأوبريت الليلة المحمدية.