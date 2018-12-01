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أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إيدكس 2018 نجاح للدبلوماسية المصرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:27 م
ايدكس 2018 - صورة
ايدكس 2018 - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نجاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» يعزز من الدور المصري المتعلق بالدفاع عن أمن وأمان الشرق الأوسط.

وقال «هريدي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن المعرض العسكري يحمل بعدا دبلوماسيا كونه فرصة لتوضيح التقدم الكبير في تسليح القوات المسلحة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ما يؤهلها لاستكمال دورها في حفظ الأمن والأمان في المنطقة العربية.

وأوضح أن المعرض أثبت قدرة مصر على جذب كبريات شركات التسليح وتكنولوجيا الأسلحة، وهو ما يعد نجاحا للدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية.
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