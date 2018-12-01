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أخبار البلد

وزيرة الصحة لمواطنة تشكو أسعار الأدوية: إحنا أحسن من اللي معندوش بلد.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
استوقفت إحدى المواطنات بمحافظة الإسماعيلية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتشكو لها من الخدمات الطبية، خاصة في بعض التخصصات مثل صدر وباطنة الأطفال.

وشكت المواطنة من غلاء الأدوية قائلة: "الأدوية غالية نار، ياريت أسعارها تنزل شوية، يمكن إحنا معانا نجيب الأدوية، بس فيه ناس لا تملك إنها تجيب أي أدوية".

لترد الوزيرة قائلة: "إحنا شغالين واحدة واحدة وبعدين إحنا أحسن من اللي بلده ضاعت أو اللي معندوش بلد".

وأكدت أن الدولة بدأت في خطة فيروس "سي" وستكون هناك مبادرات أخرى، وعلى الجميع التكاتف لكي ننهض بوطننا.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة، والتي نُفذت على مدار الشهرين الماضيين في 9 محافظات، فحصت 11.5 مليون مواطن، بواسطة ألف و488 نقطة مسح ثابتة، و322 نقطة متحركة، وهي المرحلة التي قررت وزيرة الصحة والسكان مدها لمدة شهر إضافي حتى آخر ديسمبر.
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