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اقتصاد

ندوة حول إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات في قضايا المنافسة والاحتكار

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:28 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
ولاء عبد الكريم
ترأس الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حلقة نقاش عن إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات في قضايا المنافسة والممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار فعاليات ملتقى المنافسة الدولية الذي تنظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المُنعقد في العاصمة الفرنسية، باريس، والذي يعد أضخم ملتقى دولي في مجال حماية المنافسة، ويجمع كل أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات والتعاون في التحقيقات المشتركة المتعلقة بالممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

وخُصصت الجلسة التي أدارها رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لمناقشة الإجراءات الواجب اتباعها عند التحقيق، وحماية حقوق الأطراف التي تخضع لسلطات تحقيق أجهزة المنافسة، وكيف يمكن لأدوات التحقيق الخاصة بسلطات المنافسة أن تنتشر بفعالية، وكيفية جمع الأدلة والمعلومات والوصول إلى البيانات.

كما شارك الدكتور أمير نبيل أيضًا في الجلسة الخاصة بالتوصيات الواجب اتباعها لتطوير آليات التحقيق وجمع الاستدلالات، خصوصا فيما يتعلق بأهمية الأدلة الرقمية، وكيفية التعامل معها في إطار التحقيقات التي تجريها أجهزة المنافسة المختلفة.

وتحدث الدكتور أمير نبيل، خلال الجلسة، عن أهمية خلق البيئة التي تحث الأطراف على التعاون ومساعدة أجهزة المنافسة في الحصول على المعلومات والبيانات بدقة ومصداقية، وذلك كله في إطار من التعاون والشفافية، وكيف يمكن نشر أدوات التحقيق التي تضطلع بها سلطات المنافسة على نحو فعال امتثالًا لحقوق الإجراءات السليمة.

جدير بالذكر أن الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، تلقى دعوة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للمشاركة بالمنتدى العالمي للمنافسة ولإدارة جلسة من سلسلة جلسات تدرس سلطات التحقيق الخاصة بأجهزة المنافسة ضمن فعاليات المنتدى، حيث يجمع المنتدى العالمي للمنافسة بين رؤساء أجهزة المنافسة ليضم أكثر من 100 جهاز، ومنظمة دولية من جميع أنحاء العالم، ويهدف لمناقشة مجموعة كبيرة من قضايا المنافسة الرئيسية والناشئة بما في ذلك الصلة بين سياسة المنافسة وبين أركان التنمية الاقتصادية الأخرى.
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