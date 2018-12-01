إعداد قاعدة بيانات بأسماء جميع راغبي العمل بملتقى العاشر

كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء كل من قام بالتسجيل في الملتقى للحصول على وظيفة مناسبة له للتواصل مع الشركات للتعرف على فرص العمل التي تم توفيرها بالفعل.



