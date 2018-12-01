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محافظات

إعداد قاعدة بيانات بأسماء جميع راغبي العمل بملتقى العاشر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء كل من قام بالتسجيل في الملتقى للحصول على وظيفة مناسبة له للتواصل مع الشركات للتعرف على فرص العمل التي تم توفيرها بالفعل.

وأكد سعفان، خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح ملتقى التوظيف المنعقد بمقر دوار العاشر بالتنسيق بين جمعية من أجل مصر وجمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بشتى محافظات مصر ما يؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لدفع عجلة التنمية والبناء.
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