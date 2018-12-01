براد بيت وأنجلينا جولي يوقعان اتفاقية بشأن حضانة أطفالهما

توصل النجم العالمي براد بيت وزوجته السابقة انجلينا جولي لاتفاقية بشأن قضية حضانة أطفالهما الستة الشرعيين وبالتبني بواسطة محامية مشتركة بينهما.



وأكدت المحامية سامانثا بلي ديجان في تصريحات صحفية أن الاتفاقية تنص على اللجوء الى المحكمة ووجود نصوص تضمن حماية الأطفال و مصالحهم مع مراعاة حالتهم النفسية .



وكان براد بيت وانجلينا جولي وقعا الاتفاقية قبل ايام من موعد الجلسة الخاصة بشأن الحضانة والتي اعلن عن انعقادها في الثالث من شهر ديسمبر .



يشار الى ان انجلينا جولي طلبت الانفصال من براد بيت بعد زواج استمر عامين وعلاقة بدأت منذ ٢٠١٦ بسبب خلافات بينهما وصلت للذروة.