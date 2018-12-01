محمد كريم يعود للقاهرة لأكثر من سبب.. صور

يتواجد النجم محمد كريم فى القاهرة منذ أيام لأكثر من سبب على رأسها حضوره ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الأربعين.



كما يعقد كريم أكثر من اجتماع يخص مشاركته فى مسلسل وفيلم خلال الفترة المقبلة، حيث لم يحدد وجهته المقبلة فى مصر أو خارجها.



وقد انتهى الممثل المصرى من تصوير أغلب مشاهدة أمام النجم العالمى نيكولاس كيدج فى فيلمه الجديد.



وعبر كريم عن سعادته بهذه الخطوة عبر تغريدة على موقع تويتر قائلا: الحمد لله بدأت تحقيق أول خطوة في حلمي في هوليوود مع نجم كبير كان حلمي وأنا صغير اني أقابله فقط، دلوقتي انا بشارك فى فيلمه الجديد، سعيد جدًا بوقوفي أمام ممثل من العيار الثقيل زيك، استمتعت جدًا بالشغل معاك.



وتدور أحداث فيلم A Score To Settle حول قاتل محترف يدعى "فرانك"، يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين، بعد دخوله السجن لأكثر من 20 سنة، ويجسد محمد كريم دور أحد هؤلاء المديرين الذين يتعرضون لانتقام "فرانك".