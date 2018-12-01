بريانكا شوبرا تتصدر جوجل بسبب حفل زفافها اليوم

تصدرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا محرك بحث جوجل الشهير، بكلمة بحث "حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس" والمقرر اقامته اليوم في مدينة جوبدور الهندية.



وقررت بريانكا أن تقيم حفل الزفاف في أحد القصور الفارهة على أن تشرف على الترتيبات الخاصة بأهم ليلة في حياتها بنفسها ويقوم "جوناس" بمساعدتها.



يشار إلى أن علاقة بريانكا شوبرا التي تكبر نيك جوناس بـ 10 أعوام بدأت منذ أكثر من عام ثم أعلنا خطوبتهما الرسمية يوم 18 أغسطس الماضي في مومباي بالهند.