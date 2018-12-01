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فن

تعرف على ماركة فستان بريانكا شوبرا في حفل زفافها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت ماركة Ralph Lauren العالمية أن نجمة بوليوود بريانكا شوبرا سترتدي فستان حفل زفافها من تصميمها الخاص وكذلك زوجها نيك جوناس سوف يقوم بارتداء بدلة توكسيدو سوداء من دار الأزياء المعروف.

وقررت بريانكا أن تقيم حفل الزفاف في أحد القصور الفارهة بمدينة جودبور الهندية على أن تشرف على الترتيبات الخاصة بأهم ليلة في حياتها بنفسها ويقوم "جوناس" بمساعدتها.

يشار إلى أن علاقة بريانكا شوبرا التي تكبر نيك جوناس بـ 10 أعوام بدأت منذ أكثر من عام ثم أعلنا خطوبتهما الرسمية يوم 18 أغسطس الماضي في مومباي بالهند.
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