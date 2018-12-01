صبحي: الانتهاء من الاستاد الرياضى في المنيا خلال 14 شهرا.. صور



قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إن الوزارة تهتم بمراكز الشباب بشكل كبير ، لما لها من دور تنموي وتطويري، وتستهدف زيارته للمنيا تفقد مشروع انشاء الاستاد الرياضي علي أرض الواقع، ومناقشة خطة التنفيذ ولقاء شباب المحافظة للتعرف علي آرائهم ومقترحاتهم.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها الوزير للمنيا صباح اليوم، وكان في استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب، وعدد كبير من نواب البرلمان ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الرياضية بثلاثة مراكز وهي المنيا وابوقرقاص وملوي.



شدد الوزير علي مراعاة تركيب نجيل صناعي بدلا من الطبيعي خلال إنشاء الملاعب الجديدة لأنها أكثر تحملا وكفاءة في الاستخدام، منوها أن الوزارة تتبني استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمع، وأكد حرصه على تشجيع الابتكار في مجال التطبيقات الإلكترونية التي تخدم مجال الرياضة وتشجيع الشباب من خلال مسابقات ورعاية الموهوبين في هذه المجالات.



استمع الوزير الي شرح تفصيلي من الشركة المنفذة لأعمال انشاء استاد المنيا الرياضي والذي سيضم الملعب الرئيسي ،حمام سباحة اولمبي ، حمام تدريب ومجمع صالات و4 ملاعب اسكواش وصالات نذال وكذلك 4 ملاعب منها 3 نجيل صناعي وملعب رابع اكليرك وملعب تنس واخر للسلة وملعب كرة طائرة ونادي اجتماعي ، وسينتهي العمل من البنية الاساسية والاساسات خلال 14 شهرا.



وافتتح الوزير ملعب مركز شباب المدينة "أ" ،والذي نفذته الهيئة العربية للتصنيع وتضمنت الاعمال "تنجيل وانارة وسور خارجي " كما شاهد الوزير والمحافظ عدد من العروض الفنية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة من مراكز الشباب.



من جانبه أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية في دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث، لاسيما أن النشء والشباب تمثل الشريحة الغالبة في المجتمع الأمر الذي يسهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا.



وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن متسابقوا مراكز شباب بالمحافظة حصلوا على مراكز متقدمة في العديد من المنافسات منها المركز الأول لفريق مركز شباب المدينة "أ" في منافسات العزف الجماعي، وفى مجال الأشغال الفنية فازت بالمركز الأول المتسابقة دينا حسام مركز شباب المدينة (أ)، وفى مجال الغناء الفردي فاز بالمركز الثاني مينا سعد من مركز شباب أبوقرقاص البلد، وفي مجال الفنون التشكيلية "التصوير الزيتي والرسم" فازت بالمركز الثاني المتسابقة أنستيمون مركز شباب المدينة (أ)، وفى مجال الغناء الجماعي فاز بالمركز الثالث فريق مركز شباب المدينة (أ) وفي مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الثالث إبراهيم محمد من مركز شباب ناصر ملوي.



ويواصل الوزير خلال زيارته للمحافظة افتتاح عدة مشروعات رياضية بمراكز المنيا ، حيث سيفتتح الوزير والمحافظ حمام سباحة بنادي أبو قرقاص بتكلفة تصل الى 4.5 مليون جنيه ويضم مبني اداري وحمام سباحة وروف ، كما يفتتحان ملعب بمركز شباب سفاى بمركز ابوقرقاص من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع وملعب وحمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوى بتكلفة 12,5 مليون جنيه ويضم مبني اداري وملعب منجل .



كما سيلتقي الوزير بعدد من شباب محافظة المنيا على مسرح المحافظة وعدد كبير من أعضاء مجلس النوب عن المحافظة.



