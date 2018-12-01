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هانى شاكر يشارك فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بقلادة سيناء

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:41 م
الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر
توك شو
شارك أمير الطرب العربى "هانى شاكر" والفنانة إلهام شاهين فى احتفالية تكريم السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة بصالون المحور الثقافي، فى أمسية وطنية خاصة بعنوان فى حب زايد "حكيم العرب" والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الإمارات الوطنى وهو العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، والعيد الوطنى الـ 47 لدولة الإمارات الشقيقة.

وأهدى الدكتور حسن راتب قلادة جامعة سيناء الى السفير جمعة مبارك تكريم وتقدير لشخصه وعشقه لمصر وأهلها، وايضًا لدولة الإمارات العربية.

وقدم أمير الطرب العربى الفنان هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه وقال كلمة فى حب مصر والإمارات والعلاقة القوية ومدى الارتباط الوثيق بين الشعبين وسط إعجاب وسعادة الحضور الحاضرين.
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