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مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
ايمن محمد
استقبلت مستشفى رأس سدر العام خلال شهر نوفمبر9717 حالة مرضية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم.

وتم توقيع الكشف الطبي وإجراء جميع الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية، بالإضافة لاستقبال 1119 حالة طارئة وتقديم كل الخدمات الطبية العاجلة والطارئة لهم بقسم الاستقبال والطوارئ، علاوة على حجز 447 حالة مرضية متنوعة ما بين القسم الداخلي والعناية المركزة والغسيل الكلوي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والتمريضية وإجراء كل الفحوصات من تحاليل واشعة وصرف العلاج اللازم لهم.

وأعلنت مديرية الصحة أنه تم إجراء 38 عملية مختلفة بقسم العمليات ما بين جراحات وعمليات عظام ونساء مختلفة، صرح بذلك الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء مشيرا إلى أن مستشفيات جنوب سيناء توفر خدمات طبية متميزة لجميع أبناء جنوب سيناء.
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
مستشفى رأس سدر العام تستقبل 9717 حالة مرضية خلال شهر نوفمبر
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