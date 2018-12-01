ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع الاستعداد والطوارئ للدرجة القصوى بالإسكندرية للتعامل مع نوة قاسم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:38 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم، أحياء شرق والعامرية أول، وذلك لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بنطاق تلك الأحياء، والوقوف علي سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال نوة "قاسم"، وبحضور اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، والمهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول.

وتفقد السكرتير المساعد جميع المناطق الحيوية بنطاق حي شرق، وتم التأكد من كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار وعدم وجود أي مشاكل؛ وتفقد نفق كليوباترا وتم متابعة شفط وسرعة تصريف مياه الامطار والاطمئنان علي السيولة المرورية به وذلك بالتنسيق بين الحي وشركة الصرف الصحي.

كما تفقد السكرتير المساعد المناطق التي بها تجمعات مياه بحي العامرية أول، حيث قام بالمرور علي الكيلو ٢٣.٥ منطقة الجراري، ومنطقة مدخل عبد القادر الطريق الصحراوي، وتم التأكد ومتابعة كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق بواسطة البدلات وعربات كسح وشفط الأمطار من خلال التنسيق بين شركة الصرف الصحي والحي.

علي الصعيد ذاته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية.

وشدد قنصوة علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

كلوب: مدربو البريميرليج لا يحترمون ليفربول

أساقفة المجمع المقدس يترأسون صلوات تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.. صور

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجت

في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

7 معلومات لا تعرفها عن رانيا يوسف في عيد ميلادها

ترامب: علاقتي ببوتين جيدة ولقاء يجمعني به قريبا

عامر حسين: مؤجلات الأهلي ستلعب في يناير

الزمالك يطالب بتغيير ملعب لقاء المصري

انتبه.. في هذه الحالة يتساوى نصيب الأخ والأخت في تركة المتوفى

أمير الكويت يفتتح أكبر مركز طبي بالشرق الأوسط نفذته المقاولون العرب بتكلفة 304 ملايين دينار

الحكومة تنفي طرح بنزين ٨٧ في محطات الوقود

بن سلمان يغادر الأرجنتين إلى دولة عربية أخرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

وزيرا التربية والتعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور.. صور

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party .. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

فيديو

برلماني يعرض مقترحا للقضاء على القنوات غير المرخصة
الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي
مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو
سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو
محافظ بني سويف يتفقد حملة 100 مليون صحة بشرق النيل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟