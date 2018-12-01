رفع الاستعداد والطوارئ للدرجة القصوى بالإسكندرية للتعامل مع نوة قاسم

تفقد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم، أحياء شرق والعامرية أول، وذلك لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بنطاق تلك الأحياء، والوقوف علي سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال نوة "قاسم"، وبحضور اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، والمهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول.





وتفقد السكرتير المساعد جميع المناطق الحيوية بنطاق حي شرق، وتم التأكد من كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار وعدم وجود أي مشاكل؛ وتفقد نفق كليوباترا وتم متابعة شفط وسرعة تصريف مياه الامطار والاطمئنان علي السيولة المرورية به وذلك بالتنسيق بين الحي وشركة الصرف الصحي.





كما تفقد السكرتير المساعد المناطق التي بها تجمعات مياه بحي العامرية أول، حيث قام بالمرور علي الكيلو ٢٣.٥ منطقة الجراري، ومنطقة مدخل عبد القادر الطريق الصحراوي، وتم التأكد ومتابعة كفاءة تصريف تجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق بواسطة البدلات وعربات كسح وشفط الأمطار من خلال التنسيق بين شركة الصرف الصحي والحي.





علي الصعيد ذاته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى علي مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية.



