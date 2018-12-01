برلمانية: توفير فرص عمل للشباب واجب على الحكومة والقطاع الخاص

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن حل مشكلة البطالة واجب على الدولة بجميع مكوناتها بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت "عتمان"، في بيان لها اليوم، السبت، أن توفير فرص عمل لشباب مصر يتحقق من خلال السياسات الاقتصادية المنحازة للمشروعات كثيفة العمالة، والسياسات الاجتماعية التى تستهدف النهوض بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.وتابعت: "لابد من تشجيع الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة المصانع والمشروعات مما يزيد من فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية ودعمها من قبل الدولة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المجالات الجديدة، وتشجيع العمل الحر لتغير الفكر الذي كان سائدًا لعقود طويلة هو أن الحكومة هي المسئولة عن تشغيل الشباب".وأكدت أن هناك أسبابا وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، تأتي جميعها تحت مسمى واحد هو غياب «الأمن الوظيفي»، عدم التزام صاحب العمل ببنود قانون العمل، وتوقيع استمارة "6" –الاستقالة- قبل بدء العمل وحرمان العاملين من مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات وعدم الاستقرار الوظيفي، كلها أسباب تقف وراء عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص ، وتسعى بوسائل مختلفة للحصول على وظيفة حكومية، على الرغم من ضعف المرتبات، وجمود الطموح، ولكن بحثًا عن الاستقرار الوظيفي.وشددت عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة الشروط التي يفرضها أصحاب الأعمال والمشروعات الخاصة، لتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص.