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ديني

أمين الفتوى: عطاء الأب لأبنائه حال حياته لا يسمى ميراثا وإنما هبة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إعطاء الأب لأحد أبنائه مبلغا من المال حال حياته، لا يسمى ميراثا إنما هو هبة من الأب للابن ولا يقع عليه إثم في ذلك.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال مضمونه: "أعطى أبي كل ما يملك من مال إلى أحد إخوتي وحرم الباقين منه، ورفض إخوتي هذا واعترضوا، ما حكم الشرع في هذا؟".

وأضاف "عبد السميع" أن تصرف الأب في ماله حال حياته كأن يميز أحد أبنائه بإعطائه كل ما يملك لسبب ما قد يكون هذا الابن محتاجا لهذا المال بشدة وأعطاه الأب هذا المبلغ حتى يستره في الدنيا، ليس حراما شرعا طالما الأب في كامل قواه العقلية وليس عليه حجر، لافتا إلى أنه لا يحق لباقي الإخوة الاعتراض على هذا، لأنه مال الأب وله حرية التصرف فيه.
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