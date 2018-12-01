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برلمان

برلمانى: تحرير سعر الدولار الجمركي من شأنه تخفيف العبء عن البنك المركزي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:52 م
طارق متولي، عضو
طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية والتى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرا إلى أهميته في وقف نزيف العملات الأجنبية، وتخفيف العبء عن البنك المركزي.

وأوضح متولي، فى بيان صحفى له، أن قرار قد يتسبب في رفع أسعار السلع الاستفزازية، والسلع التي لها مثيل محلي بمصر، وهو ما سيساهم في الحفاظ على الصناعات المحلية وتنشيطها وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أنه سيقلل من استهلاك المواطنين الزائد عن الحد للسلع الاستفزازية غير الضرورية، خاصة مع حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع الضرورية للمواطنين.

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال التجار الجشعين للقرار بزيادة أسعار المنتجات المختلفة والتي لم يشملها القرار، مستغلين في ذلك جهل المواطنين وعدم معرفتهم بالسلع التي يشملها القرار، وتطبيق العقوبات الرادعة التي من شأنها الحد من عمليات الاستغلال بالأسواق المصرية، بما يهدد اقتصاد بعض الصناعات.
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