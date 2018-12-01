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سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:37 م
الدكتور سامي عبد
الدكتور سامي عبد العزيز
ندى فتح الله
أكد الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، أن خطوة إغلاق القنوات الفضائية التي تبث بدون تراخيص جاءت متأخرة، ولكنها أفضل من أن لا تحدث بالأساس.

وقال "عبد العزيز"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن القنوات المخالفة كانت تُستخدم كإطار درامي، لكن تُبث من خلالها برامج وفتاوى وأفلام خارجة عن قيم المجتمع المصري.

وأضاف أن الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الرقابة بغلق تلك القنوات غير المرخصة، تعد إنذارا علنيا وصريحا لكل من تسول له نفسه بأن يعتدي على هيبة الدولة وحقوق الملكية الفكرية.

وأشار "عبد العزيز" إلى أن تلك القنوات المخالفة تبث الأفكار المسمومة التي من الممكن أن تهدم المجتمعات.
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