مذكرة تفاهم بين جامعتي أسوان وألكسندريا الرومانية.. صور

وقعت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، مذكره تفاهم للتعاون بين جامعة أسوان وجامعه ألكسندريا الرومانية في مجال البحث العلمي وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.



من جانبها صرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم بأن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطلاب والمشروعات العلمية والبحثية بين الجامعتين وتنفيذ أنشطة البحث والابتكار المشتركة حيث تم توقيع هذه المذكرة على هامش مشاركتها فى مؤتمر دولى أقيم مؤخرًا فى مدينة ياش بدولة رومانيا.



وأضافت حنان عبد المنعم، أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضأ تبادل وتدريب الكادر الأكاديمي والطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات التعليمية بين الجامعتين.