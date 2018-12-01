ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مذكرة تفاهم بين جامعتي أسوان وألكسندريا الرومانية.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
وقعت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، مذكره تفاهم للتعاون بين جامعة أسوان وجامعه ألكسندريا الرومانية في مجال البحث العلمي وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

من جانبها صرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم بأن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الطلاب والمشروعات العلمية والبحثية بين الجامعتين وتنفيذ أنشطة البحث والابتكار المشتركة حيث تم توقيع هذه المذكرة على هامش مشاركتها فى مؤتمر دولى أقيم مؤخرًا فى مدينة ياش بدولة رومانيا.

وأضافت حنان عبد المنعم، أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضأ تبادل وتدريب الكادر الأكاديمي والطلاب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات التعليمية بين الجامعتين.
مذكرة تفاهم بين جامعتي أسوان وألكسندريا الرومانية.. صور
مذكرة تفاهم بين جامعتي أسوان وألكسندريا الرومانية.. صور
مذكرة تفاهم بين جامعتي أسوان وألكسندريا الرومانية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

يهود متطرفون يجبرون الأطفال على الزواج المبكر في إسرائيل

عامر حسين: مؤجلات الأهلي ستلعب في يناير

بن سلمان يغادر الأرجنتين إلى دولة عربية أخرى

إسكان البرلمان: حالات لا ينطبق عليها التصالح فى مخالفات البناء

بسبب دموع الأم وأطفالها.. الشرطة تتراجع عن هدم منزل مخالف بالدقهلية

الزمالك يطالب بتغيير ملعب لقاء المصري

محمد صلاح يكشف عن حلمه مع ليفربول هذا الموسم

3 أسباب تمنع مصر من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019

شاهد.. تعليق نارى من ميدو على خروج الزمالك من البطولة العربية

7 معلومات لا تعرفها عن رانيا يوسف في عيد ميلادها

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بعد استقبال السيسي لها.. تعليم الأقصر يكرم سائقة التروسيكل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

وزيرا التربية والتعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور.. صور

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party .. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

فيديو

برلماني يعرض مقترحا للقضاء على القنوات غير المرخصة
الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي
مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو
سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو
محافظ بني سويف يتفقد حملة 100 مليون صحة بشرق النيل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟