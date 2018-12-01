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محافظات

الكشف على 2 مليون و710 آلاف مواطن بالبحيرة وإصابة  127 ألفا و300 بفيروس سى

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
واصلت الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " فعالياتها للشهر الثالث بمحافظة البحيرة بمشاركة 1446 فريقًا طبيًا  في 408 منشآت صحية موزعة على 16 إدارة بدائرة  المحافظة لاستهداف 3 ملايين و785 مواطن بحراوي.

وكشف تقرير بمديرية  الصحة بالبحيرة عن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ل2 مليون و710 آلاف مواطن،  من إجمالى 3 ملايين و785 وتبين إصابة  127 ألفا و300 منهم بفيروس سى ، بنسبة نحو 3.5% من إجمالى المواطنين الذين تم إجراء الكشف عليهم ضمن حملة 100 مليون صحة.

وأكد تقرير مديرية الصحة أن مركز ومدينة ايتاى البارود، به أعلى نسبة مصابين بفيروس سي، ومركز ومدينة إدكو، أقل نسبة فى محافظة البحيرة  إصابة  بالفيروس..وتبين من التقرير أن مركز  بدر، حققت أعلى نسبة حضور، لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس، حيث انتهت الحملة من استهداف جميع المواطنين المستهدفين.

وكانت الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " السمنة والضغط والسكر " قد بدأت أول أكتوبر الماضى  وسط إقبال كثيف من المواطنين حيث لاقت الحملة إقبالا كثيفا واستحسانا من أهالى محافظة البحيرة.
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