تأجيل إعادة إجراءات متهم بأحداث الطالبية لـ 5 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادى النطرون إعادة محاكمة متهم فى "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بالاشتراك فى التجمهر والشروع فى قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 5 يناير لتقديم المستندات والمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.على عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحزروا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.