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أخبار العالم

نائب بالكنيست يكشف موعد الانتخابات المبكرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قال ديفيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود، ورئيس الائتلاف، اليوم، السبت، في منتدى الخضيرة الثقافي، إنه يتوقع إعلان
بنيامين نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة في شهر مايو وليس مارس يتوقع كثيرون.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن بيتان قد سبق له وحذر في تصريحات نقلتها مصادر إسرائيلية، من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلته للحكومة، وربما الحكومة المقبلة.

ويشهد المجتمع السياسي الإسرائيلي حالة من الجدل على خلفية استقالة وزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، من الحكومة لتتحول إلى حكومة ضيقة بعدد 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا بالكنيست.
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