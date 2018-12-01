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فن

أغنية جديدة لـ بوي باند تحقق ١٠٠ ألف مشاهدة في ٢٠ دقيقة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
سمر سعد
طرح الفريق المصري "بوي باند" أغنيته الشهيرة الجديدة "حابب نفسي"، وهي من كلمات محمد إبراهيم، وفكرة وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي وتصوير جلال الزكي، وشارك في الأغنية المغني السعودي دايلر، والذي يعد واحدًا من أهم الظواهر الغنائية الجديدة للشباب بالمملكة العربية السعودية والخليج.

وشاركت أيضا في الفنانة شيماء سيف بظهور خاص في الأغنية، ومن المعروف أن فريق "بوي باند" حقق نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين بتحقيق أغنياتهم معدلات مشاهدة واستماع على "يوتيوب" تجاوزت عشرة ملايين.

ويتكون فريق "بوي باند" من المطرب والملحن هشام جمال ومحمد فؤاد ومحمد جمال، ويتم إنتاج أغنياتهم من خلال شركة روزناما ريكوردز.
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