ضبط 3 أشخاص لتقدمهم بتأشيرات سفر مزورة لسفارة دولة عربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتقدم بتأشيرات دخول "مزورة" لسفارة إحدى الدول العربية للحصول على فرصة عمل خارج البلاد.



البداية عندما تبلغ من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم 3 مواطنين مصريين -بتأشيرات دخول بأسمائهم لتوثيقها يشتبه فى كونهم "مزورين".



بالانتقال والفحص تم ضبطهم، وهم كلٍ من إبراهيم ح. غ- 30 سنة سائق وماهر غ. ح- 54 سنة عامل، مقيمان بمحافظة بنى سويف وأحمد م. م- 23 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، حيث تبين تقدمهم لمسئولى السفارة بتأشيرات بأسمائهم لتوثيقها تفيد حصولهم على عقود عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافًا للحقيقة".



وبمناقشة المذكورين ومواجهتهم بما أسفر عنه الفحص أقروا بتحصلهم على التأشيرات المضبوطة عن طريق طبعهم من صور مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدموا بها للسفارة لتوثيقهم بغرض الحصول على تأشيرة سفر للبحث عن فرص عمل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.