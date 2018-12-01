ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3 أشخاص لتقدمهم بتأشيرات سفر مزورة لسفارة دولة عربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:38 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتقدم بتأشيرات دخول "مزورة" لسفارة إحدى الدول العربية للحصول على فرصة عمل خارج البلاد.

البداية عندما تبلغ من مسئولى سفارة إحدى الدول العربية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم 3 مواطنين مصريين -بتأشيرات دخول بأسمائهم لتوثيقها يشتبه فى كونهم "مزورين".

بالانتقال والفحص تم ضبطهم، وهم كلٍ من إبراهيم ح. غ- 30 سنة سائق وماهر غ. ح- 54 سنة عامل، مقيمان بمحافظة بنى سويف وأحمد م. م- 23 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، حيث تبين تقدمهم لمسئولى السفارة بتأشيرات بأسمائهم لتوثيقها تفيد حصولهم على عقود عمل بإحدى الشركات بالخارج "خلافًا للحقيقة".

وبمناقشة المذكورين ومواجهتهم بما أسفر عنه الفحص أقروا بتحصلهم على التأشيرات المضبوطة عن طريق طبعهم من صور مماثلة لها من على شبكة الإنترنت، وتقدموا بها للسفارة لتوثيقهم بغرض الحصول على تأشيرة سفر للبحث عن فرص عمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

إسكان البرلمان: حالات لا ينطبق عليها التصالح فى مخالفات البناء

أول صورة للفنانة إيمي طلعت زكريا في حفل خطبتها

ننشر قرار الجمارك بالسلع الاستفزازية.. مستندات

تعرف على مواجهات المحترفين المصريين اليوم السبت

توأمة بين الترسانة وفريق هولندي

افتتاح ملعب وحمام سباحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه بأبو قرقاص في المنيا

أغنية جديدة لـ بوي باند تحقق ١٠٠ ألف مشاهدة في ٢٠ دقيقة

الحكومة تنفي طرح بنزين ٨٧ في محطات الوقود

محمد صلاح يكشف عن حلمه مع ليفربول هذا الموسم

ضبط مسئول الرقابة على الصادرات بالإسكندرية لاستيلائه على عينات مستوردة

عامر حسين: الدوري لن ينتهي قبل مايو .. وأزمة كبيرة للأندية بسبب أمم أفريقيا

انتبه.. في هذه الحالة يتساوى نصيب الأخ والأخت في تركة المتوفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

وزيرا التربية والتعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور.. صور

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party .. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

فيديو

برلماني يعرض مقترحا للقضاء على القنوات غير المرخصة
الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي
مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو
سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو
محافظ بني سويف يتفقد حملة 100 مليون صحة بشرق النيل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟