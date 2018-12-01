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فن

عرض الحلم الذهبي في جمعية الفيلم.. اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعرض جمعية الفيلم بمقرها بوسط البلد اليوم الفيلم التسجيلي "إلهام" ويعقبه ندوة مع مخرج العمل أحمد عبد العليم قاسم يديرها مدير التصوير محمود عبد السميع في أولى عروض برنامج الجمعية لشهر ديسمبر.

ويتبعه عرض الفيلم الروائي الطويل "الحلم الذهبي" إنتاج إسباني مكسيكي 2013 الذي عرض في قسم نظرة ما في مهرجان كان تقديم جلال سعيد.

يشار إلى أن المخرج أحمد عبد العليم يشغل منصب مدير عام البرامج السياحية بقناة النيل الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام ولديه العديد من الأفلام التسجيلية الحاصلة على جوائز من مهرجانات ومسابقات متنوعة.
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