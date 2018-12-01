ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض توصيات ملتقى الثقافة الإفريقية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي حول توصيات "ملتقى الثقافة الإفريقية .. جسر التواصل بين الشعوب"، والذي عقد في أوائل شهر نوفمبر بمقر جامعة جنوب الوادي، بمشاركة عدد من أساتذة وطلاب الجامعات الإفريقية والمصرية.

وأشار التقرير إلى أن توصيات الملتقى، تشمل: فتح أقسام علمية للدراسات الإفريقية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وتشجيع البحوث البينية بين أساتذة الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، وربط اتحاد الجامعات الإفريقية باتحاد الجامعة العربية ليكونا حلقة وصل بين الجامعات العربية والإفريقية، وضرورة عقد الملتقى بشكل سنوي وتكثيف التعاون وتنميته بين الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، وجعل الثقافة جسرًا للتواصل بين دول القارة ودول العالم، وتوظيف العلوم الإنسانية والفنون والبحث العلمي في إيجاد سبل جديدة للتواصل بين الشعوب الإفريقية والعربية والأجنبية، وتشجيع أبحاث تأصيل العلاقة بين الشعوب.

وانتهت التوصيات أيضًا إلى نشر الفنون والآداب الإفريقية بين طلاب الجامعات، وتشجيع الدراسات الإفريقية في الجامعات والمعاهد المصرية، والاهتمام بجمع التراث الثقافي في القارة السمراء، والاستمرار في التبادل الطلابي والمعرفي بين الجامعات الإفريقية، وزيادة عدد بعثات ومنح الجامعات المصرية المقدمة للدول الإفريقية، والتأكيد على تفاعل الطلاب مع روافد الثقافة من خلال التنوير الثقافي، فضلًا عن التنوير الثقافي لطلاب الجامعات العربية والإفريقية للمحافظة على المجتمع وتقبل الآخر ونشر روح التسامح بين الجميع.

جدير بالذكر أن جلسات الملتقى تناولت عددًا من الأعمال المقدمة من وفود الجامعات في مجالات (البحث العلمي ـ الشعر ـ القصة ـ الرواية ـ التأليف المسرحي ـ الغناء).
loading...

ترشيحاتنا

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

بعد استقبال السيسي لها.. تعليم الأقصر يكرم سائقة التروسيكل

عرس كاد يتحول لكارثة في السعودية.. والنيابة تتدخل

محتجو السترات الصفراء يشتبكون مع الشرطة في باريس

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على مواجهات المحترفين المصريين اليوم السبت

تعرف على 10 حالات ترث فيها المرأة كل التركة

جادو: تصاعد حدة التظاهرات قد يؤدي لإحداث انفلات أمني بباريس

ننشر قرار الجمارك بالسلع الاستفزازية.. مستندات

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ رانيا يوسف

الحكومة تنفي طرح بنزين ٨٧ في محطات الوقود

دراسة: كبار السن يكذبون مرارا ويصدقون كذبهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

وزيرا التربية والتعليم والاستثمار ومحافظ القليوبية يفتتحون المدرسة اليابانية بالعبور.. صور

محمود العسيلي يحيي حفل الـ welcome party .. صور

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

فيديو

برلماني يعرض مقترحا للقضاء على القنوات غير المرخصة
الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي
مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو
سامي عبد العزيز: القنوات الفضائية غير المرخصة قادرة على هدم المجتمعات.. فيديو
محافظ بني سويف يتفقد حملة 100 مليون صحة بشرق النيل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟