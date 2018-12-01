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مستشار وزير الثقافة: القنوات غير المرخصة دمرت صناعة السينما.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:45 م
خالد عبد الجليل،
خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما
ندى فتح الله
قال خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن القنوات الفضائية غير المرخصة أحدثت فوضى كبيرة في مصر في فترات سابقة.

وأضاف "عبد الجليل"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن تلك القنوات تعد منظومة فساد قيمي كاملة توجه في وجه المجتمع المصري.

وأفاد بأن تلك القنوات قامت بتدمير صناعة السينما، حيث إن الأفلام تتم سرقتها من دور العرض ويتم بثها على تلك القنوات.
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